Ексдиректора заводу підозрюють у розтраті зерна більш як на 50 мільйонів

На Кіровоградщині два сільгосппідприємства передали комбікормовому заводу на зберігання зібраний врожай, проте коли настав час його повертати, власники виявили порожні приміщення.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Зазначається, що до поліції із заявою про зникнення переданого на зберігання врожаю звернулися представники агрофірм. Вони розповіли, що влітку 2018 року залишили на спецскладах комбікормового заводу 11 тисяч тонн зерна.

«Минулого року заявники звернулися до адміністрації заводу за відгрузкою товару, адже необхідно було його продати, щоб розплатитися із пайовиками та готуватися до посівної. Однак залишеного врожаю на складах не знайшли», – розповів Клименко.

Він додав, що за цим фактом слідчі Нацполіції розпочали кримінальне провадження щодо привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою.

Працівники Головного слідчого управління Нацполіції спільно із колегами з Кіровоградської області під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора провели понад десяток обшуків.

«Під час обшуків в одного із фігурантів виявили та вилучили журнали так званої «чорної бухгалтерії», в які внесені дані про незаконну реалізацію зерна на загальну суму понад 51 мільйон гривень. Зібравши достатню доказову базу, чоловіку, який на той час був директором Долинського комбікормового заводу, повідомили про підозру в розтраті майна. Нині він є депутатом місцевої міської ради», – наголосив голова Нацполіції.

Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.