На кордоні з Білоруссю викрили рекордну за останні роки контрабанду сигарет

У двох автомобілях, які прямували з Білорусі з вантажем макулатури, прикордонники виявили понад 130 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У ніч проти 18 липня, в пункті пропуску «Нові Яриловичі», під час оформлення на в’їзд в Україну двох автомобілів DAF та MAN з вантажем макулатури, прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, ця партія контрабандних сигарет стала найбільшою за останні роки. У сховках, облаштованих у подвійних стелях та стінах напівпричепів виявили майже 130,3 тис. пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.

Огляд здійснювали прикордонники Чернігівського загону спільно з митниками.

За порушення митних правил водіїв (громадян Білорусі) притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Контрабандні сигарети та напівпричепи вилучено, підрахунок їх вартості триває.

Фото: dpsu.gov.ua