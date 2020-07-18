На кордоні з Білоруссю викрили рекордну за останні роки контрабанду сигарет
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«У ніч проти 18 липня, в пункті пропуску «Нові Яриловичі», під час оформлення на в’їзд в Україну двох автомобілів DAF та MAN з вантажем макулатури, прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, ця партія контрабандних сигарет стала найбільшою за останні роки. У сховках, облаштованих у подвійних стелях та стінах напівпричепів виявили майже 130,3 тис. пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.
Огляд здійснювали прикордонники Чернігівського загону спільно з митниками.
За порушення митних правил водіїв (громадян Білорусі) притягнуто до адміністративної відповідальності.
Контрабандні сигарети та напівпричепи вилучено, підрахунок їх вартості триває.
Фото: dpsu.gov.ua