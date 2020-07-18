На Прикарпатті аварійно сів легкомоторний літак
Фото
Укрінформ
Сьогодні, 18 липня, у місті Коломия Івано-Франківської області легкомоторний літак здійснив аварійну посадку на поле.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"18 липня о 18:30 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Коломия здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає. На борту перебував лише пілот.
Від ДСНС залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Фото: ДСНС