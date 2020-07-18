На Прикарпатті аварійно сів легкомоторний літак

Сьогодні, 18 липня, у місті Коломия Івано-Франківської області легкомоторний літак здійснив аварійну посадку на поле.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 липня о 18:30 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Коломия здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. На борту перебував лише пілот.

Від ДСНС залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Фото: ДСНС