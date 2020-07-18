Дві спроби підняти з мілини танкер Delfi завершились невдало

Дві спроби фахівців компанії Smart Marine Concept підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів при спробі підняти судно.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції в Одеській області на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні зранку були проведені всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Delfi. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один з яких обірвався", - йдеться у повідомленні.

В Держекоінспекції уточнили, що у неділю очікують на третю спробу.

Зазначається, що інспектори Державної екологічної інспекції в Одеській області контролюють процес підняття танкера через ймовірність забруднення морської води в районі робіт з ліквідації наслідків морської аварії.

За словами голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого, фахівцям компанії Smart Marine Concept необхідно довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і потім прибрати з пляжу. Представники судновласника запевнили, що після підняття танкера їм знадобиться два тижні, щоб відбуксирувати його на місце майбутньої дислокації.

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В пресслужбі Одеської мерії зазначили, що фахівцями міського КУ «Рятувально-водолазна служба» судно огороджено бонами для запобігання розливу нафтопродуктів. Рятувальники закріпили швартувальні і буксирувальні кінці. Працює водолазна група. Задіяно три плавзасоби рятувальної служби та 12 співробітників.

В районі робіт на пляжі чергує поліція і військовослужбовці Нацгвардії.

Як повідомляв Укрінформ, через сильний вітер 15 липня стався черговий витік нафтопродуктів з танкера Delfi біля міського пляжу Одеси, забруднення морської води було оперативно локалізовано силами судновласника.

За даними пресслужби адміністрації Одеського морського порту, було зафіксовано у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області невелику пляму біля судна Delfi. Інспектором Держекоінспекції відібрані проби в районі танкера, про що складено відповідний акт. Результати аналізу проб морської води в районі пляжу «Дельфін» показали перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5 разів.

Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з борту танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становив 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).

У ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.