На Київщині від початку пандемії - 3 229 випадків коронавірусу

У Київській області до добу виявили 45 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом з початку епідемії підтверджено 3 229 випадків COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 229 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 270 дітей та у 547 медичних працівників. За добу підтверджено 45 нових випадків коронавірусної хвороби, у тому числі у 2-х дітей віком 9 та 17 років (м. Переяслав, м. Боярка Києво-Святошинського району) та у 43 дорослих", - зазначається у повідомленні.

Із тих, хто захворів, 8 осіб госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 37 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 622 особи, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2607 осіб.

Одужали 2219 осіб, у тому числі 194 дитини віком від 6 міс. до 17 років.

За поточну добу одужали 65 осіб, у тому числі 6 дітей.

Загалом за період епідемії у Київській області померли 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили.

За весь період, починаючи з 14 березня, до Київського обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло 6646 повідомлень про підозру на COVID-19. За добу з районів і міст області надійшло 38 термінових повідомлень.

За весь період епідемії медичне спостереження встановлено за 11665 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових.