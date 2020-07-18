В Україні “розгуляється” негода - прогнозують грози та град

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні - грози, град та шквали.

Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

“18 липня у західних областях, вночі також і на Донеччині та Луганщині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень в Карпатах і на Закарпатті місцями значні дощі”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, 18 - 20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 08 год 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

18-20 липня на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.