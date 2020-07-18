Нацгвардія і поліція посилили патрулювання курортних зон Слов’янська – МВС

Спільні наряди Нацполіції та нацгвардійців посилили патрулювання курортних зон Слов’янська на Донеччині.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

"З метою профілактики злочинів та адміністративних правопорушень, підтримання публічного порядку, а також дотримання громадянами карантинних обмежень, пляжі та зони відпочинку, які розташовані у Слов’янську, були посилені спільними нарядами Національної поліції України та гвардійців", - йдеться у повідомленні.

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У МВС пояснили, що це посилене патрулювання триватиме до закінчення курортного сезону.

Правоохоронці закликали громадян із розумінням ставитися до профілактичних заходів і спокійно реагувати на прохання та зауваження патрульних.