У Нікополі затримали угруповання, яке залякувало і катувало людей

Під час спецоперації у місті Нікополь на Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала ватажка і чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, яке залякувало і катувало громадян. У зловмисників вилучено потужний арсенал зброї.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Під час обшуків у фігурантів співробітники СБУ вилучили 4 автомати АК-74 і 16 магазинів до них, 3 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, 8 тротилових шашок, пластид, 11 пострілів до ручних гранатометів, кулемети Дегтярьова і РПК-74, 2 міни МОН-50 і ОЗМ-72, 4 гранатометних постріли ВОГ-25, 3 пістолети-кулемети ППШ, артилерійський постріл, 20 рушниць, 5 пістолетів Макарова, гранату РКГ-3 із запалом і майже 4,5 тисячі набоїв до автоматичної вогнепальної зброї”, - йдеться у повідомленні.

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Також виявлено 38 корпусів до гранат РГД-5 і Ф-1, 15 запалів УЗРГМ-2, помпову рушницю, 7 бронежилетів, 4 димові шашки, 9 сигнальних ракет, номерні знаки та документи на різні автомобілі.

Арсенал зброї та боєприпасів зловмисники зберігали у гаражі організатора групи.

Крім того, у фігурантів виявлено комп'ютерну техніку і чорнові записи із доказами протиправної діяльності, а також значну суму готівки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Спецоперація проводилась спільно з управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.