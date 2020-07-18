ДБР почало реорганізацію теруправлінь — Соколов

Державне бюро розслідувань розпочало реорганізацію усіх територіальних управлінь відомства.

Про це повідомив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, інформує пресслужба ДБР.

"Реорганізація дозволить нам привести структуру теруправлінь до єдиного стандарту, підвищити ефективність їхньої роботи. Нинішні керівники ТУ можуть взяти участь у відкритому конкурсі та, у разі перемоги, продовжити службу в органах ДБР на тих же посадах", - відзначив Соколов.

Чинні директори та заступники теруправлінь, які відповідно до попередньої штатної структури є держслужбовцями, наразі отримують повідомлення про ліквідацію посад держслужби та введення посад старшого начальницького складу, інформують у ДБР.

"У всіх територіальних управліннях ДБР буде застосований єдиний підхід до формування керівного складу. Зокрема, ТУ очолюватимуть директор і два заступники – один зі слідчої, інший – з оперативної роботи. При цьому усі керівники будуть відноситися до начальницького складу ДБР", - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що оголошення щодо проведення конкурсу на посади директора та заступників директора теруправлінь ДБР опубліковане на офіційному вебсайті ДБР 17 липня.

Окрім того, за словами очільника ДБР, планується перегляд штатної чисельності окремих теруправлінь з метою більш рівномірного розподілу навантаження на слідчих.

Так, якщо на одного слідчого ТУ в Києві припадає в середньому 90 кримінальних проваджень, то, приміром, у Мелітополі цей показник становить 9 справ на слідчого, уточнили у відомстві.

Тут нагадали, що в структурі ДБР діє 7 теруправлінь, розташованих у Києві, Львові, Хмельницькому, Мелітополі, Миколаєві, Полтаві та Краматорську, діяльність яких поширюється на всю територію України.