На ремонті ужгородського аеропорту чиновники розтрачували гроші з бюджету - СБУ

У Закарпатській області Служба безпеки України викрила посадовців авіаційного підприємства на розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Ужгородського міжнародного аеропорту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередніми даними слідства, у 2016 році комунальне підприємство оголосило тендер для виконання робіт із реконструкції аеропорту загальною вартістю 7 мільйонів гривень. У ході здійснення ремонту посадовці авіапідприємства вступили у змову із підконтрольною фірмою-підрядником для привласнення частини виділених на роботи бюджетних коштів, знизивши обсяг робіт, обумовлених у договорі. Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, попри очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг з реконструкції. За висновками судових будівельно-технічної й товарознавчої експертиз, внаслідок протиправних дій, державі завдано збитки на майже 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Колишньому керівнику аеропорту та директору фірми підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Інженеру технагляду за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

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Заходи із викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалися спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Фото: СБУ