СБУ затримала у Дніпрі банду рекетирів

Служба безпеки України затримала у Дніпрі лідера та активних учасників організованого злочинного угруповання, яке тримало у страху підприємців і тероризувало мешканців декількох регіонів.

Правоохоронці задокументували факти вимагання з громадян сотень тисяч американських доларів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередніми даними слідства, фігуранти під штучними приводами систематично «вибивали» гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу. У разі несплати «данини» зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою. Також бандити здійснювали розбійні напади та інші тяжкі злочини, які загрожували життю і здоров’ю людей», - йдеться в повідомленні .

СБУ затримала у Дніпрі учасників організованого злочинного угруповання / Фото: Служба безпеки України

Зокрема, оперативники спецслужби встановили факт вимагання учасниками злочинної групи від підприємця ІТ-сфери передачі у власність розробленого ним програмного забезпечення. За відмову це зробити зловмисники почали вимагати з потерпілого додатково 180 тисяч доларів США.

За інформацією пресслужби СБУ, також задокументовано факти вимагання щомісячної данини від власника станції технічного обслуговування автомобілів та представника тенісного клубу. Після сплати грошей зловмисники «гарантували» не втручатись у підприємницьку діяльність потерпілих та не загрожувати особистій безпеці.

Співробітники спецпідрозділу СБУ затримали 5 активних учасників злочинного угруповання під час одержання чергових сум «данини» від різних підприємців. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 4 ст.ст. 187 (вимагання) і 189 (розбій) Кримінального кодексу України. Ще двом зловмисникам оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проведено невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання і автомобілях фігурантів.

У межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.