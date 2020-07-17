Степанов: Соромно за умови, в яких працюють наші медики

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов після відвідування лікарні у місті Коростишів на Житомирщині зазначив, що йому соромно за умови, в яких там працюють медпрацівники.

На цьому Степанов наголосив під час брифінгу в Житомирі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Той стан, який я побачив у Коростишеві, я вважаю, що це соромно, коли наші медичні працівники працюють в таких умовах. Ті умови, які там створені для них, важко назвати умовами. Це той виклик, який стоїть перед нами, і який треба виправити. Розумію, що це неможливо зробити за місяць, але протягом 2-3 років це можна кардинально змінити, і ми відчуємо ці зміни на собі», - акцентував міністр.

За словами Степанова уряд ухвалив так званий антикризовий пакет, спрямований на дофінансування з державного бюджету до рівня минулого року медзакладів, яким зараз не вистачає грошей. Серед них і Житомирський обласний перинатальний центр, якому до кінця року обіцяють покрити брак 10,5 млн грн за програмою медичних гарантій.

«Крім того, прийнято системне рішення щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам, які щодня рятують життя українців», - додав Степанов.

Він також зазначив, що держава цього року придбає близько 400 автомобілів для екстреної медичної допомоги, які розподілять між регіонами.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов здійснює сьогодні робочу поїздку на Житомирщину.