На Закарпатті BMW перекинув швидку, є постраждалі

В Ужгороді через порушення правил безпеки дорожнього руху зіткнулися BMW та автомобіль екстреної медичної допомоги, госпіталізовано троє людей.

Про таке повідомляють на офіційному сайті Нацполіції в Закарпатській області.

“Слідчі Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом автомобільної аварії в обласному центрі. Через порушення правил безпеки дорожнього руху зіткнулися BMW та автомобіль екстреної медичної допомоги. Водій BMW та двоє пасажири "швидкої" госпіталізовані” - йдеться в повідоменні.

Зазначається, ДТП трапилося 17 липня близько опівночі по вулиці Собранецькій в Ужгороді.

Встановлено, що водій BMW - 35-річний ужгородець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги «FORD Transit», який виїжджав з другорядної дороги на головну. За кермом швидкої перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також знаходилися троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). У справі триває слідство.

Фото: zk.npu.gov.ua