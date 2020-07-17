У Вінниці відкрили реконструйоване спортивне ядро школи №33 - «Велике будівництво»

У Вінниці відкрили реконструйоване спортивне ядро міської ЗОШ №33, яке зводилось у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницкьої міської ради.

«У Вінниці активно будують спортивні ядра біля міських шкіл. Ще один сучасний багатофункціональний спортивний об’єкт отримала школа №33. Новозбудований комплекс відкрили для усіх бажаючих. Тут зможуть тренуватися мешканці цього мікрорайону, а з нового навчального року займатимуться учні на уроках фізкультури. Загалом у місті за останні кілька років збудували уже 11 повноцінних спортивних майданчиків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час реконструкції спортивного ядра збудували нове футбольне поле зі штучним покриттям, облаштували трибуни для глядачів та дві лавки з навісами для запасних гравців. Також тут є бігова доріжка, майданчики для стрибків у довжину, для гри у баскетбол та волейбол, гімнастичний майданчик та встановлені тренажери. Крім того, облаштована смуга перешкод для військово-патріотичного виховання.

У Вінниці відкрили реконструйоване спортивне ядро школи №33

Міська влада панувала відкрити спортивне ядро першого вересня, та позаяк пдрядник впорався з роботами раніше, об’єкт відкрили для доступу всіх бажаючих вже зараз. Аби убезпечити його, на спортивному майданчику встановили антивандальне обладнання, зробили гарне освітлення, а територію забезпечили відеонаглядом.

Кошторисна вартість реконструкції спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика,20 у м. Вінниця, що входить до переліку 15 об‘єктів Вінниччини, включених до програми «Велике будівництво», становила 26 млн грн. Цьогоріч уряд виділив на завершення робіт 5 млн грн із Державного фонду регіонального розвитку. З міського бюджету на даний проєкт витрачено 14 468 млн грн.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.