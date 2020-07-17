На Київщині за добу - 40 хворих з COVID-19, серед них двоє дітей

У Київській області офіційно підтверджено 3 184 випадків захворювання на коронавірус. За добу виявили 40 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 17 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3184 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 268 дітей та у 537 медичних працівників. За добу підтверджено 40 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у тому числі у 2-х дітей віком 6 та 8 років та у 38 дорослих. З них 6 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 34 особи знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 614 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2570 осіб.

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Одужали 2154 особи, у тому числі 188 дітей віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 14 осіб, у тому числі 2 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили.

Як повідомлялося, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.