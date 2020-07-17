На Київщині вирішили посилити карантин

У Київській області з п’ятниці, 17 липня, підсилюють деякі карантинні обмеження.

Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 17 липня в області буде обмежено:

проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних). У місцях їх проведення допускається менш як 50% від стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі;

час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності - з 23 і до 7 години.

Також обіцяють посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи громадського харчування, а також розважальних закладів у нічний час доби.

Як раніше повідомляло агентство, згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.