Стрілянина в Броварах: одного з підозрюваних залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних в участі у збройному конфлікті у місті Бровари.

Про це інформує пресслужба суду у Facebook.

"15 липня 2020 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту та прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду від 3 червня, якою задоволено клопотання старшого слідчого ГУ Нацполіції в Київській області та застосовано до підозрюваного Д. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 630 600 гривень строком до 1 серпня 2020 року включно. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 3 червня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокурора – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що цей громадянин підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (Бандитизм), ч. 2 ст. 15, п.п. 1,6, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл потоку пасажирських перевезень за участю близько 100 осіб.

5 червня Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких брали участь у стрілянині в Броварах.