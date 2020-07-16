Поліція почала пошуки заступника мера Черкас

Поліція розпочала пошуки Юрія Ботнара - заступника черкаського міського голови. Відкрито кримінальне провадження за с.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"До Черкаського відділу поліції звернулися рідні заступника міського голови Черкас з повідомленням про те, що посадовець тривалий час не виходить на зв'язок, на робочому місці він також відсутній. Згідно з наданою інформацією, чоловік 15 липня ввечері вийшов у справах і до цього часу не повернувся. Колегам по роботі також невідоме його місцеперебування. За вказаним фактом поліцією Черкас внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поліцейські розпочали заходи зі встановлення місця знаходження чоловіка.

Як повідомляв Укрінформ, про зникнення Ботнара кілька годин тому заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Фото: zmi.ck.ua