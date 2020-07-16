Поліція почала пошуки заступника мера Черкас
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.
"До Черкаського відділу поліції звернулися рідні заступника міського голови Черкас з повідомленням про те, що посадовець тривалий час не виходить на зв'язок, на робочому місці він також відсутній. Згідно з наданою інформацією, чоловік 15 липня ввечері вийшов у справах і до цього часу не повернувся. Колегам по роботі також невідоме його місцеперебування. За вказаним фактом поліцією Черкас внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські розпочали заходи зі встановлення місця знаходження чоловіка.
Як повідомляв Укрінформ, про зникнення Ботнара кілька годин тому заявив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Фото: zmi.ck.ua