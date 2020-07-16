Комітет Ради знову вніс зміни у конфігурацію укрупнених районів Харківщини

Комітет з питань організації державної влади Верховної Ради знову вніс зміни у конфігурацію укрупнених районів Харківщини, включивши нинішній Нововодолазький район до укрупненого Харківського, а не Красноградського.

Рішення комітет прийняв під час засідання 15 липня за пропозицією депутата-мажоритарника зі «Слуги народу» з Харківщини Олексія Красова.

«Ми отримали багато звернень від різних громад. І одна з таких громад є саме Нововодолазька громада, яка зараз входить до Красноградського району. У мене дуже велике прохання до членів комітету — прийняти рішення по семи районах, але з умовою виключити Нововодолазький район з Красноградського і долучити до Харківського району», — сказав Красов.

Його пропозицію підтримали 15 членів комітету.

Інший нардеп-мажоритарник з Харківщини від «Слуги народу» Дмитро Микиша наполягав на поверненні до плану утворення чотирьох районів.

«Ця історія, дійсно, багатостраждальна. Коли було чотири райони, ми ставили питання щодо семи районів чотири рази. Двічі на підкомітеті було відхилено. Двічі на комітеті також було відхилено. А потім щось сталось, якісь чудєса як-то кажуть, поставили третій раз, повернулися до цього питання, і поставили сім районів», — сказав Микиша.

Нардеп наголосив, що потрібно повернутися до варіанту 4-ох районів, за яких буде отримана міцна вертикаль влади.

«Повторюю, субрегіональний рівень — це рівень для територіальних представників субрегіональної влади. І чим крупніший район, тим сильніша буде вертикаль державної влади в цьому районі. Не потрібно дрібнити райони, якщо моделювання показало, що найоптимальніший склад цієї області — це чотири райони. А також окремо скажу, скільки конфліктів там зараз відбувається, і скільки надходить звернень щодо віднесення до того чи іншого району. Тобто 7 районів ніяк не вирішують питання щодо конфліктів і скандалів», — сказав Микиша.

Його підтримав народний депутат-мажоритарник з Харківщини Олександр Літвінов, який також зазначив, що визначення 7-ми районів збурили громадськість і стало надходити безліч пропозицій щодо утворення інших районів.

Та комітет повернення до 4-ох укрупнених районів не підтримав.

Питання районування Харківщини Верховної Рада мала розглянути 15 липня, також це питання було у порядку денному на 16 липня, але його знову зняли.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня голова Харківської ОДА Олексій Кучер висловився у спілкуванні з журналістами, що остаточне рішення щодо кількості районів буде прийнято Верховною Радою, проте він не бачить проблеми у поділі регіону на 4 райони. Згодом Кучер повідомив, що підтримує укрупнення до 7 районів, яке пропонувала регіональна робоча група.

1 липня профільний комітет Верховної Ради України замість 7 районів за формулою Кабміну підтримав поділ Харківщини усього на 4 райони: Харківський, Ізюмський, Лозовський та Куп'янський.

Наразі в області 27 районів і 7 міст обласного підпорядкування.