На Вінниччині від COVID-19 одужали 75% пацієнтів

На Вінниччині станом на 16 липня від коронавірусної хвороби COVID-19 одужали 1673 особи або 75% інфікованих пацієнтів.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

В області за минулу добу зафіксували 27 нових випадків COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2221.

Також на Вінниччині зареєстровано 3360 підозр на коронавірус, із них 40 – за минулу добу.

Продовжують хворіти 510 осіб. Нових летальних випадків не зареєстровано. Загальна кількість пацієнтів, які померли від коронавірусу, - 38, показник летальності становить 1,7% (по Україні – 2,6%).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 56 455, за минулу добу виявлено 848 інфікованих. Одужали 28 931 пацієнт, продовжують хворіти 26 079 осіб, померли - 1 445.