На Рівненщині від COVID-19 одужали майже 150 осіб

15 липня у Рівненській області від коронавірусу одужали 146 осіб, тим часом підтвердили захворювання у 39 людей.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.

Нові зараження виявили у 19 мешканців обласного центру. Вік хворих від 2 до 72 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4852 випадки захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.

Читайте також: На Рівненщині поновлюють рух деяких поїздів та електричок

Окрім того, померли від ускладнень коронавірусу 84 хворих. Наразі побороли хворобу вже 3247 мешканців області. На перевірці в лабораторіях області залишається 280 зразків.

Нагадаємо: раніше в Україні лабораторно коронавірус підтвердили у 835 осіб, 15 - померли.

Загалом за весь час пандемії Україні захворіли 55 607 осіб, з них 3967 дітей та 7540 медиків. При цьому загалом одужали 28 131. Летальних випадків – 1427.

Фото: depositphotos