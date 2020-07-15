На Київщині підтвердили вже 3128 випадків COVID-19, з них 530 - у медиків

У Київській області підтверджено 3128 випадків захворювання на коронавірус. За добу зафіксовано 38 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 15 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3128 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 264 дітей та у 530 медичних працівників. За добу підтверджено 38 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 5-х дітей віком від 3 до 16 років та у 33 дорослих. З них 8 осіб госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 30 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 607 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2521 особа. Одужало 2054 особи, у тому числі 178 дітей віком від 6 міс. до 17 років.

За звітну добу одужало 129 осіб, у тому числі 11 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 58 хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу - 836.