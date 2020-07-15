На Вінниччині через коронавірус госпіталізовані п’ятеро учнів Брацлавської гімназії

На Вінниччині через коронавірус госпіталізовані п’ятеро учнів Брацлавської школи-гімназії.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У Брацлавському навчально-виховному комплексі школі-гімназії після виявлення симптоматики у 2 дітей та підтвердження їх захворювання на COVID-19 обстежені методом ПЛР усі контактні працівники та діти. Коронавірус виявлено у 5 дітей та 1 працівника», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, діти госпіталізовані до дитячої обласної інфекційної лікарні. Їх обстежили, ні в кого з них пневмонія не підтверджена.

Наразі на Вінниччині одужала від коронавірусу 141 дитина. Продовжують хворіти 47 дітей, шестеро з них лікуються в умовах стаціонару. З підозрою на коронавірус в лікарнях перебувають 16 дітей.

Як повідомлялось, минулої доби у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку коронавірус виявлено у 7 працівників та 7 підопічних. Ще один спалах інфекції зафіксовано у м. Вінниці в «Регіональному центрі серцево-судинної патології». Там діагноз підтверджено у 9 медичних працівників та 6 пацієнтів.

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Станом на 15 липня на Вінниччині зафіксували 46 нових випадків COVID-19, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2194.

В Україні на 15 липня лабораторно підтверджені 55 607 випадки COVID-19, з них за добу - 836.