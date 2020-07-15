У Вінниці - спалах COVID-19 у центрі серцево-судинної патології

У Вінниці станом на 15 липня зафіксовано спалах COVID-19 у Регіональному центрі серцево-судинної патології - виявлено 15 хворих.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У закладі м. Вінниці «Регіональний центр серцево-судинної патології» сьогодні відібрано 171 зразок біологічного матеріалу. Станом на 11:00 год лабораторним центром вже протестовано 140 зразків. За результатами обстежень виявлено 15 позитивних осіб», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідоменням, COVID-19 виявили у 9 медичних працівників (1 лікар, 6 медичних сестер та 2 санітари) та 6 пацієнтів.

Представники департаменту охорони здоровʼя м. Вінниці виїхали в заклад для проведення епідрослідування та недопущення подальшого розповсюдження хвороби серед пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку коронавірус виявлено у 7 працівників та 7 підопічних.

Станом на 15 липня на Вінниччині зафіксували 46 нових випадків COVID-19, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2194.

В Україні 55 607 випадків COVID-19, за минулу добу виявлено 836 інфікованих. Одужали 28131 пацієнти, продовжують хворіти 26 049 осіб, померли - 1 427.