На Закарпатті помер єпископ УГКЦ
Про це повідомили у Мукачівській епархії греко-католицької церкви.
Зазначається, що владика пішов з життя увечері 14 липня.
У неділю, 12 липня, єпископ очолював літургію з нагоди храмового празника Апостолів Петра і Павла у селі Верховина Бистра Великоберезнянського району.
Детальніша інформація про причини та обставини смерті наразі відсутня.
Владика Мілан Шашік очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію як Апостольський адміністратор від 12 листопада 2002 року, а 17 березня 2010 був призначений правлячим єпископом-ординарієм.
Народився 17 вересня 1952 р. в Словаччині. Після закінчення школи вступив до Згромадження місіонерів, вивчав філософсько-богословські предмети в Братиславській семінарії і в 1976 році прийняв священиче рукоположення. Після навчання у Римі, де здобув ліценціат з богослов’я духовності, протягом шести років працював в Апостольській нунціатурі в Києві, а також душпастирював на Закарпатті. Після призначення Апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії, 6 січня 2003 року владика Шашік отримав архиєрейське рукоположення з рук Папи Івана Павла ІІ.
Фото: mgce.uz.ua