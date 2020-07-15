На Закарпатті помер єпископ УГКЦ

У Закарпатській області на 68 році життя помер єпископ Мукачівської єпархії Української греко-католицької церкви Мілан Шашік.

Про це повідомили у Мукачівській епархії греко-католицької церкви.

Зазначається, що владика пішов з життя увечері 14 липня.

У неділю, 12 липня, єпископ очолював літургію з нагоди храмового празника Апостолів Петра і Павла у селі Верховина Бистра Великоберезнянського району.

Детальніша інформація про причини та обставини смерті наразі відсутня.

Владика Мілан Шашік очолював Мукачівську греко-католицьку єпархію як Апостольський адміністратор від 12 листопада 2002 року, а 17 березня 2010 був призначений правлячим єпископом-ординарієм.

Народився 17 вересня 1952 р. в Словаччині. Після закінчення школи вступив до Згромадження місіонерів, вивчав філософсько-богословські предмети в Братиславській семінарії і в 1976 році прийняв священиче рукоположення. Після навчання у Римі, де здобув ліценціат з богослов’я духовності, протягом шести років працював в Апостольській нунціатурі в Києві, а також душпастирював на Закарпатті. Після призначення Апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії, 6 січня 2003 року владика Шашік отримав архиєрейське рукоположення з рук Папи Івана Павла ІІ.

Фото: mgce.uz.ua