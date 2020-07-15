Рятувальники попереджають про підняття рівнів води у річках на Волині

Рятувальники попереджають, що при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води у річках Прип’ять і Стохід ймовірне подальше затоплення сiльгоспугiдь та присадибних дiлянок Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

Про це повідомляє ДСНС. “15-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi”, - йдеться у повідомленні.