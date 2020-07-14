Шмигаль розповів, як ліквідовують наслідки повеней

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає голів облдержадміністрацій пришвидшити грошові виплати постраждалим від повеней у західних областях.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

"Тримаємо на контролі ситуацію в західних областях України. На ліквідацію наслідків негоди уряд загалом передбачив 2,7 млрд грн... Грошові виплати постраждалим вже почали здійснюватися. Закликаю голів ОДА пришвидшити цей процес, щоб люди могли вже зараз почати відновлювати свої домівки", - написав Шмигаль.

Він зауважив, що важливо, щоб постраждалі від повеней населені пункти якнайшвидше повернулися до звичного життя, а люди - отримали допомогу.

Крім того, Шмигаль зауважив, що тривають відновлювальні роботи пошкоджених об’єктів інфраструктури.

"На Закарпатті сили батальйону «Тиса» та підрозділів ДСНС продовжують розчищати дворогосподарства, русла річок та укріплюють їх береги. У Чернівецькій області виконано ремонтних робіт на 1,7 млн грн. Забезпечений проїзд на всіх ділянках доріг, крім мосту через річку Прут. Міст відновленню не підлягає. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області здійснює організаційні заходи щодо відновлення будівництва основного мосту", - додав глава уряду.

Також Шмигаль уточнив, що найбільших руйнувань від повеней зазнала Івано-Франківська область. Наразі вже відновлено 77 км зруйнованих автодоріг та 51 пошкоджений міст.

Крім того, Шмигаль звернув увагу, що підтоплених населених пунктів станом на 14 липня немає. В усіх областях організовані посилений моніторинг щодо гідрологічної обстановки на річках та своєчасне інформування населення стосовно погіршення погодних умов.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Загинули 4 людини в Івано-Франківській області.

На Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

Фото: facebook.com/dshmyhal