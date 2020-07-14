Велике будівництво: у Вінниці до кінця липня здадуть нову школу на 1200 місць

У Вінниці до кінця липня здадуть в експлуатацію школу на 1200 місць, яку зводять у мікрорайоні «Поділля» в межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

«Школа розрахована на 1200 учнів, має три поверхи. Вже з першого вересня тут розпочнеться навчальний процес, об’єкт планують здати в експлуатацію в кінці цього місяця. Наразі заклад облаштовують шкільними меблями та обладнанням», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, будівництво школи розпочалось в грудні 2015 року. Загальна вартість проєкту 169,7 млн. Зокрема, майже 71 млн грн вклав міський бюджет, близько 70 млн грн – кошти Державного фону регіонального розвитку та субвенції на соціально-економічний розвиток і 26 млн – кошти інвестора.

Школа має три поверхи, на кожному з них є відокремлена зона для дітей з 1-3 класів. Для молодших школярів облаштували рекреаційну зону, санвузли, сходову клітку та окремий вхід у школу.

У Вінниці до кінця липня здадуть нову школу на 1200 місць

На першому поверсі запроєктована їдальня на 250 посадочних місць, є два спортивні зали, ще один - на другому поверсі. У кожному передбачені роздягальні з душовими.

На другому поверсі розміститься бібліотека, читальний зал на 30 учнів, книгосховище, актовий зал на 356 місць, а також вчительська та кабінет директора. На третьому поверсі розташуються учнівські класи.

Заклад будується з дотриманням усіх вимог для організації інклюзивної освіти – є ліфт, пандуси, санвузли для дітей з особливими освітніми потребами.

Значну увагу приділено безпеці: встановлено 42 камери відеонагляду в самій школі та на території закладу, облаштована система пожежної сигналізації та оповіщення.

«Ми уже на фінішній прямій. Ми уже практично завершили меблювання початкової школи. Маємо 16 класних кімнат початкових класів, в початкову школу піде більше 700 діток. На сьогодні маємо 295 першокласників – це 10 класів, п’ять других класів, сім третіх класів, три - четвертих. Наразі педагогічний колектив ще не укоплектований. Вчителі можуть подавати свої резюме», - розповіла директор гімназії №24 Наталя Климчук.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено більше 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.