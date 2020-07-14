Жителі Львова та області зможуть сплачувати за світло з мобільного рахунку Київстар

Київстар пропонує клієнтам "Львівенергозбуту", які проживають у Львові та Львівській області, зручний альтернативний спосіб сплатити за споживання електроенергії з мобільного рахунку через SMS-повідомлення без комісії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі мобільного оператора, підкресливши, що у такий спосіб сплатити за електроенергію зможуть абоненти передплаченого зв`язку, користувачі смартфонів і кнопкових телефонів.

"Кількість користувачів мобільним рахунком як безготівковим гаманцем в Україні постійно зростає. Наприклад, за останній рік, з березня 2019 по березень 2020 року, користування послугами оплати з мобільного рахунку зросло вп`ятеро. Ми відповідаємо на цей попит та спільно з партнерами постійно поповнюємо каталог цікавими та затребуваними мобільними фінансовими сервісами. На цей раз ми запропонували жителям Львова та Львівській області не тільки зручний, але й по-справжньому унікальний сервіс", - зазначив директор департаменту мобільних фінансових сервісів Київстар Сергій Коптік.

За даними пресслужби, починаючи з липня, клієнтам "Львівенергозбут", які є абонентами Київстар, раз на місяць із номера 5959 надходитиме SMS з готовим до сплати рахунком за електроенергію, який можна сплатити з мобільного рахунку без комісії. Достатньо мати суму грошей на рахунку мобільного телефона не менш ніж сума рахунку за споживання електроенергії.

Щоб сплатити, абоненту необхідно надіслати у відповідь SMS повідомлення із цифрою 1. Плата за відправлення SMS не стягується. А перевірити інформацію про сплату можна в особистому кабінеті на сайті "Львівенергозбуту" наступного дня, або в паперовому рахунку, який надійде абонентам поштою. Також на сайті за посиланням можна ознайомитися з детальною інструкцією про те, як сплатити за електроенергію з мобільного рахунку, пояснити в компанії.

"Якісне обслуговування клієнтів є пріоритетом для енергопостачальної компанії "Львівенергозбут". Ми планомірно впроваджуємо і розвиваємо інноваційні продукти, аби наші послуги були максимально зручними, а відносини з клієнтами – стабільними і довготривалими. Спільно із Київстар "Львівенергозбут" вирішив нагальну потребу сотень тисяч людей у період карантину: вони зможуть користуватися звичними послугами і здійснювати оплату за них, не виходячи з дому. Я впевнений, що ця кооперація стане успішним прикладом розробки і впровадження дружніх до клієнтів технологій і сервісів", - додав директор ТОВ "Львівенергозбут" Костянтин Ющак.

Загалом, як підкреслили в Київстар, за допомогою мобільного рахунку можна оплатити більше ніж 3 000 послуг. Серед них - оплата комунальних платежів, інтернету і телебачення, оплата проїзду в громадському транспорті, переказ грошей з одного мобільного рахунку на інший і на банківську карту, послуги страхування, покупка квитків в театр, на концерти, а також оплата штрафів за порушення ПДР. Оплату можна здійснювати за допомогою мобільного застосунку "Смарт-Гроші", на сайті money.kyivstar.ua та на сайті фінансового партнера, або через USSD-команди на кнопковому мобільному телефоні. Послуги оплати за допомогою мобільного рахунку надаються на базі електронних грошей Національної платіжної системи "Простip" у партнерстві з АТ "Альфа-банк".