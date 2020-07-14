У сутичці Нацкорпусу з прибічниками Шарія у Харкові постраждали троє - медик

Після сутички, яка сталася у неділю у Харкові між активістами Нацкорпусу та прихильниками Партії Шарія, до лікарні звернулися троє осіб.

Про це журналістам розповів директор Харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звернулися троє молодих чоловіків віком 22, 32 і 44 роки. У всіх - численні забої м’яких тканин, в одного - ще відкрита рана гомілки, заподіяна травматичною зброєю. У іншого - ще й хімічний опік очей", - уточнив Забашта.

За його словами, усім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 196 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. За словами правоохоронців, усі обставини конфлікту та особи зловмисників установлюються.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня на вулиці Аральській у Шевченківському районі Харкова стався конфлікт між громадянами. На місці поліцейські виявили розмальований паркан домоволодіння та двох потерпілих чоловіків, яких доставили до лікарні.

Тим часом, на сайті Нацкорпусу з’явилася інформація, що активісти навідалися до будинку родини Кацуби у Харкові, бо це "колишні регіонали, які тривалий час фінансово підтримують різні сумнівні проросійські ініціативи, зокрема партію Шарія".

25 червня невідомі побили координатора Партії Шарія у Харкові Микиту Роженка, він госпіталізований у тяжкому стані. Поліція відкрила провадження за фактами хуліганства та погрози вбивством. Пізніше справу перекваліфікували з хуліганства на замах на умисне вбивство. У Партії Шарія звинуватили в нападі Національний корпус.

Фото: Максим Жорін, Facebook