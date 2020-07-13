На Житомирщині авто злетіло з дороги: двоє дорослих та троє дітей - в реанімації

У Коростенському районі Житомирщини у результаті перекидання легкового автомобіля двоє дорослих та троє дітей опинилися в реанімаційному відділенні з серйозними травмами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Попередньо відомо, що поблизу с. Обиходи водій автомобіля ЗАЗ «Славута», 25-річний житель с. Берестовця Коростенського району, рухаючись у напрямку с. Сарновичів, не впорався з керуванням і з’їхав з проїзної частини дороги. Після цього транспортний засіб перекинувся», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП постраждали пасажири автівки, 54-річний чоловік і двоє дітей віком 6-ти та 10-ти років, усі жителі с. Берестовця. Згодом до медичного закладу доставили інших потерпілих: 27-річну жінку та її 3-річну доньку. Усі п’ятеро госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні із серйозними травмами.

Зазначається, що на місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського відділу. Правова кваліфікація події – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі триває з’ясування усіх обставин і причин, що призвели до дорожньої пригоди.

Фото: Нацполіція