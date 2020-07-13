На будівництво спорткомплексу у Краматорську виділили майже 37 мільйонів

На спортивно-оздоровчий комплекс у Краматорську, зведення якого відбувається в рамках проєкту "Велике будівництво", цьогоріч виділено 36,9 млн грн.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Тривають роботи на будівництві спортивно-оздоровчого комплексу у Краматорську... Цьогоріч на об’єкт виділено 36,9 млн гривень, із яких 16,6 млн – кошти Державного фонду регіонального розвитку, а 20,3 млн – кошти місцевих бюджетів", - поінформував голова ОДА.

За його словами, комплекс матиме футбольне поле із трибунами, майданчик для пляжного волейболу та легкоатлетичну доріжку.

Генеральний підрядник – ТОВ «УБК №1» – планує, що вже цього року комплекс прийме перших відвідувачів.