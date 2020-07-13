На Вінниччині визначили кращі інвестиційні ділянки

На Вінниччині в ході конкурсу «Золота ділянка 2020» визначили перможців першого етапу – кращі інвестиційні майданчики у Вінницькій, Барській, Жмеринській міських ОТГ.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Проєкт «Конкурс «Золота ділянка 2020» реалізується в 7 областях України. Мета - визначення найкращих інвестиційних ділянок в українських регіонах, задля підвищення спроможності громад залучати вітчизняних та іноземних інвесторів. За результатами І етапу конкурсного відбору у Вінницькій області, визначено 3 інвестиційні ділянки, які знаходяться у Вінницькій, Барській, Жмеринській міських ОТГ», - йдеться у повідомденні.

Зазначається, що під час відбору оціночна комісія з аналізу та відбору інвестиційних пропозицій учасників, до якої входять представники Агенції регіонального розвитку Вінницької області, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА та представники Ukraineinvest у Центральній Україні керувалися трьома критеріями. А саме, ділянка повинна бути призначена під виробництво, промисловість чи розвиток бізнесу. Площа цієї ділянки має бути не меншою за 2 га, до того ж, вона має бути типу «грінфілд» (без будівель і споруд на території).

На Вінниччині на конкурс було подано 10 інвестиційних ділянок від 6 ОТГ: Вінницька, Барська, Жмеринська, Тульчинська міські ОТГ та Росошанська, Ковалівська сільські ОТГ.

У громадах, що пройшли до ІІ етапу конкурсу наприкінці липня-початку серпня буде проведено аудит ділянок за участю польського експерта та представників оціночної комісії. Це певним чином стане навчальним заходом для заявників - репетицією перед візитом справжнього потенційного інвестора. За результатами аудиту конкурсна комісія визначить переможця, який буде змагатись за першість на міжрегіональному рівні.

У Вінницькій області проєкт впроваджується Польською Агенцію Інвестицій і Торгівлі ( #PAIH) спільно із Агенцією та Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА в рамках проєкту Польської допомоги задля Розвитку «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва».