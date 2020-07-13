Одесу "замінували": вибухівку шукають у лікарнях, готелях, магазинах і на вокзалах

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Серед об’єктів, про можливий вибух на яких сьогодні пообіді на електронну адресу чергової частини поліцейського главку надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні заклади, готелі, продовольчі магазини та торговельні центри, авто- та залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт, пляжі", - йдеться у повідомленні.

Наразі вказане повідомлення перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками.