На Рівненщині поновлюють рух деяких поїздів та електричок

У Рівненській області поновлюється рух окремих приміських та регіональних поїздів.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Цього тижня Укрзалізниця відновлює рух деяких приміських та регіональних поїздів, що курсують через Рівне та Здолбунів. У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів — у межах кількості місць для сидіння", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що відновлюється рух електричок "Рівне-Шепетівка" та "Здолбунів-Шепетівка".

Також курсуватиме поїзд "Київ-Рівне".

Читайте також: Укрзалізниця планує у серпні відновити повноцінне пасажирське сполучення

Як повідомляло агентство, цього тижня Укрзалізниця відновлює роботу поїздів на 38 приміських і 3 регіональних маршрутах. 30 з них будуть запущені з території обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 - Придніпровської.

У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів — в межах кількості місць для сидіння.

В Україні з 1 червня відновилася міжобласні пасажирські перевезення залізничним транспортом.