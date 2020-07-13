Синоптики попереджають про грози та град - які області накриє негода

На Лівобережжі завтра очікуються грози, у окремих районах град та шквали.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с, у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Україні оголосили штормове попередження.