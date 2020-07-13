У Миколаївському морському порту ліквідували розлив рослинної олії

У Миколаєві у морському порту ліквідували розлив рослинної олії, який стався напередодні під час вантажних робіт. Від забруднення очистили воду на площі 400 квадратних метрів.

Про це повідомляє адміністрація Миколаївського морського порту.

"Під час вантажних робіт приватним портовим оператором 12.07.2020 о 16:30, на причалі № 3 Миколаївської філії ДП АМПУ (адміністрація Миколаївського морського порту) було зафіксовано аварійний розлив рослинної олії", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що для ліквідації аварії було оперативно встановлено бонові загородження. Завдяки цьому забруднення було локалізовано, і подальший розлив олії по акваторії зупинено.

В роботу було запущено спеціалізоване судно т/х МНМС-101, використано сорбентні матеріали.

"Загалом від рослинної олії очищено 400 кв. м. акваторії", - зазначили в морпорту.

Також в місці забруднення відібрано проби води для визначення впливу розливу олії на навколишнє природне середовище.