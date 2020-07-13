У Миколаївському морському порту ліквідували розлив рослинної олії
Про це повідомляє адміністрація Миколаївського морського порту.
"Під час вантажних робіт приватним портовим оператором 12.07.2020 о 16:30, на причалі № 3 Миколаївської філії ДП АМПУ (адміністрація Миколаївського морського порту) було зафіксовано аварійний розлив рослинної олії", - йдеться у повідомленні.
Інформують, що для ліквідації аварії було оперативно встановлено бонові загородження. Завдяки цьому забруднення було локалізовано, і подальший розлив олії по акваторії зупинено.
В роботу було запущено спеціалізоване судно т/х МНМС-101, використано сорбентні матеріали.
"Загалом від рослинної олії очищено 400 кв. м. акваторії", - зазначили в морпорту.
Також в місці забруднення відібрано проби води для визначення впливу розливу олії на навколишнє природне середовище.