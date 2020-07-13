Частина Донеччини залишилася без води через ремонт

Частина Донеччини залишилася без води через ремонт

Укрінформ
У зв'язку з ремонтними роботами на Другому Донецькому водопроводі Дружківка, Костянтинівка і селище Щербинівка залишилися без водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба КП "Вода Донбасу".

"Сьогодні з 6:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на Другому донецькому водопроводі припинено подачу води в міста Дружківку, Костянтинівку і селище Щербинівка (м.Торецьк)", - йдеться в повідомленні.

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Також інформують про те, що скорочена подача води в міста Слов'янськ і Краматорськ.

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