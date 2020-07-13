На Київщині за добу - 42 нових випадки COVID-19

У Київській області підтверджено 3068 випадків захворювання на коронавірус. За добу зафіксовано 42 нових випадки.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 13 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3068 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 257 дітей та у 530 медичних працівників. За добу підтверджено 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19)" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 4-х дітей віком від 7 до 17 років та у 38 дорослих. З них 4 особи госпіталізовано в стаціонари, інші 38 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

У Київській області за весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 598 осіб (продовжують лікування 98 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2470 осіб.

Одужало 1840 осіб, у тому числі 160 дітей віком від 6 міс. до 17 років. За останню добу одужало 18 осіб, у тому числі 1 дитина.

Як повідомляється, всього за період епідемії у Київській області померло 58 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло одне повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (чоловік, 54 роки, м. Біла Церква).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за добу – 612.

фото: CTK Photo/Укрінформ