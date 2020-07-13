У трьох областях очікують підняття рівнів води у річках

На Волині, Львівщині та Івано-Франківщині 13 липня у річках через сильні дощі очікується підвищення рівнів води, з подальшим затопленням, в гірських районах існує загроза сходження селевих потоків.

Про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, 13 липня при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж 13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с. Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

У зв’язку з опадами, мiсцями значними, 13 липня на рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 — 0,7 м над рiвнями 11 липня на 8 год. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область). Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів.