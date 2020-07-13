Негода знеструмила 23 населених пункти у трьох областях України
Укрінформ
Станом на ранок 13 липня в Україні через негоду знеструмлено 23 населених пункти у Чернігівській, Луганській та Київській областях.
Про це повідомляє ДСНС.
“Станом на 7:00 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4”, - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.