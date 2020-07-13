Негода знеструмила 23 населених пункти у трьох областях України

Станом на ранок 13 липня в Україні через негоду знеструмлено 23 населених пункти у Чернігівській, Луганській та Київській областях.

Про це повідомляє ДСНС. “Станом на 7:00 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Нічний шквал повалив дерева та знеструмив села на Рівненщині До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.