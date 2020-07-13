У Хмельницькому запускають у режимі спецперевезень 12 додаткових тролейбусів

Аби зменшити навантаження на громадський транспорт у години пік, у Хмельницькому з вівторка, 14 липня, запустять 12 додаткових тролейбусів у режимі спецперевезень.

Про це інформує сайт Хмельницької міськради.

"Відповідно до розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста Хмельницького Володимира Гончарука від 14 липня і до закінчення дії загальноукраїнського карантину на міських тролейбусних маршрутах будуть курсувати додаткових 12 одиниць електротранспорту, що перевозитимуть пасажирів на підставі спеціального квитка або довідки про підтвердження місця роботи відповідного зразка, а також на підставі посвідчення донора крові", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, ці тролейбуси працюватимуть у режимі спецперевезень від понеділка до п’ятниці з 7:00 до 9:30 та з 17:00 до 19:00. Вони будуть позначені табличками "Спеціальний рейс".

Додаткові тролейбуси курсуватимуть на дев'яти міських маршрутах.