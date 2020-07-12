Коли спаде спека: синоптики розповіли про погоду в найближчі дні

У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують в Україні, крім західних областей, дощі.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"13 липня хмарно з проясненнями. В західних областях без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, у східній частині подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

Водночас 13 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

14-15 липня очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі, помірні, на сході місцями значні короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, 14 липня у східних областях 14-19°; вдень 19-24°; 15 липня на півдні 23-28°.

16 липня вночі без опадів, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях, 17 липня в Україні, крім південно-східної частини, короткочасний дощ, гроза.Температура вночі 9-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 20-26°, у південній частині, 17 липня і у східних областях 24-30°.

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У Києві 13 липня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°. По області теж очікують хмарну з проясненнями погоду. Вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

14-15 липня у Києві - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°.

16 липня без опадів, 17 липня короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.