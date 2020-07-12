Нічний шквал повалив дерева та знеструмив села на Рівненщині

Нічний шквал повалив дерева та знеструмив села на Рівненщині

Фото
Укрінформ
На Рівненщині рятувальники ліквідують наслідки нічної грози та шквального вітру.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в області.

«В ніч з 11-12 липня через несприятливі погодні умови (шквали, грози, пориви вітру 15 - 20 м/с), що пройшли територією Рівненської області від електропостачання відключено 28 населених пунктів, 153 трансформаторних підстанцій, 8 ЛЕП 10кВ. Рятувальники надають допомогу постраждалим», - йдеться у повідомленні.

Нічний шквал повалив дерева та знеструмив села на Рівненщині / Фото: ДСНС

Також повідомляється, що найбільше постраждали Корецький та Березнівський райони, де без електроенергії залишилось відповідно 9 та 8 сіл.

Читайте також: В Україні 100 населених пунктів - без світла через негоду

Сьогодні рятувальники продовжують відкачування води з низки приватних господарств, звільняють окремі ділянки доріг від повалених дерев.

Жертв та постраждалих через негоду серед населення немає.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-