Будівництво дороги з Сєвєродонецька до КПВВ у Станиці завершується - Укравтодор

У Луганській області будівництво дороги з Сєвєродонецька до КПВВ "Станиця Луганська" завершується, незабаром дорожники розпочнуть працювати над дорогою до КПВВ "Золоте".

Про це сказав глава Укравтодору Олександр Кубраков в ефірі програми "насправді: Україна" на телеканалі «Дім».

"На Донбасі наш перший об'єкт, який ми цього року відкриваємо, «Сєвєродонецьк – Станиця Луганська». Я був вже на ній тричі за цей період. Буквально через кілька тижнів ми її вже відкриваємо повністю. Там практично завершено будівництво. Зараз там ідеальна дорога, майже 130 км, прямо безпосередньо до пункту перетину зі Станицею Луганською", - сказав Кубраков.

Крім того, за його словами, скоро починається ремонт дороги до КПВВ «Золоте» з Сєвєродонецька. "Всі 45 км ми робимо в цьому році, повністю завершуємо. І в Донецькій області вже є кілька об'єктів, спрямованих до пунктів перетину», - заявив глава Укравтодору.

Він також наголосив, що за поточний рік в Україні введено в експлуатацію тисячу кілометрів доріг.

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«Для порівняння - за весь минулий рік відремонтували 800 км дорожнього покриття", - зазначив Кубраков.

"Якщо говорити про плани з будівництва, то ми десь вийшли на об'єкти близько 3,5 тисячі км. Крім окремих найбільш критичних ділянок, де ми виходимо з тендерів, з якихось процедур, експертиз, все більш-менш за планом... Об'єкти, які входять в цей план, загальна довжина 3500 км - на них йдуть роботи», - додав глава «Укравтодору».