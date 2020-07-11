Гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується, відкритого вогню немає - ДСНС

У Луганській області триває гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Станом на 11 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків», - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 осіб та 228 одиниць техніки, серед якої два літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Увечері 9 липня пожежу сухої трави та лісового масиву вдалося локалізувати. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га.

Фото: ДСНС