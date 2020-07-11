Гасіння лісової пожежі на Луганщині продовжується, відкритого вогню немає - ДСНС
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Станом на 11 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків», - йдеться в повідомленні.
До ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 осіб та 228 одиниць техніки, серед якої два літаки АН-32П.
На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.
Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.
Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.
Увечері 9 липня пожежу сухої трави та лісового масиву вдалося локалізувати. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га.
Фото: ДСНС