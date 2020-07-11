Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках на заході України
Про це повідомляє ДСНС.
“За даними Укргідрометцентру, ввечерi 11 та впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, на фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.
Як повідомлялось, 10-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області.