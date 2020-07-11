Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках на заході України

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра та на річці Стрв'яж 11-13 липня через сильні дощі очікується підняття рівнів води, можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку та початковий вихiд води на заплаву.

Про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, ввечерi 11 та впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, на фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

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Як повідомлялось, 10-13 липня, при подальшому підвищенні рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області.