Рівненщина взялася за інвентаризацію земель

У Рівненській області взялися за інвентаризацію земель, що дозволить суттєво наповнити місцеві бюджети.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"На Рівненщині аудит земель дозволить наповнити місцеві бюджети. Приклад якісного аудиту землі показали у Головинській громаді, де провели його за допомогою квадрокоптера та супутникових даних. Як результат – створено інвентаризаційну карту, де позначено всі земельні ділянки, які використовуються нераціонально. На сьогодні у громаді є 121 гектар вільних земель. Тут поставили завдання – розробити механізм щодо 100% використання землі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що облдержадміністрацією спільно із обласним управлінням Західного офісу Держаудитслужби для голів ОТГ заплановано проведення серії навчань, мета яких підвищення якості управлінської підготовки.

Тут переконані, що це своєрідна інвестиція в місцеве самоврядування області. Курси будуть безкоштовними для всіх бажаючих, які допоможуть більш фахово підготуватися до якісної роботи, в тому числі й інвентаризації земель сільськогосподарського призначення.

В облдержадміністрації переконані, що аудит земель – це, передусім, захист від рейдерства та вихід землі з "тіні". Це дозволить наповнити місцеві бюджети та знайти інвестора для "вільних" ділянок. Оформлення навіть половини земель, що не використовуються, забезпечить збільшення надходжень до обласного бюджету до 15 млн грн.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру торік завершила заплановані роботи з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної форми власності. Загальна площа таких земель — 1,07 млн га.

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У 2020 році планується проінвентаризувати ще 200 тис. га державної землі. Передбачається, що до 1 серпня цього року вся державна земля буде проінвентаризована.