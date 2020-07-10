Вибух на Арабатській Стрілці: сільський голова каже, що йому не погрожували

Стрілківський сільський голова (Херсонська область, Генічеський район) не знає, яку версію можна розробляти у зв’язку з вибухом біля його будинку.

Про це Стрілківський сільський голова Олександр Пономарьов розповів кореспондентові Укрінформу.

«Мені ніяких погроз не надходило, конфліктів у мене таких... затятих не було, боргів ні перед ким немає. Для мене це дивно, не знаю, яку версію можна розробляти. Такий підлий випадок», - зазначив Пономарьов.

За його словами, о четвертій ранку спрацював саморобний вибуховий пристрій, який підклали під ворота гаража, що виходить на вулицю.

«Вони його підклали і підпалили. Люди не постраждали, а лише ворота гаража», - зазначив сільський голова.

Наразі, як він розповідає, поліція вивчає те, що записано на відеокамері. Зараз Пономарьов на роботі, ситуація у селі спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області на Арабатській Стрілці у Генічеському районі, що межує з ТОТ АР Крим, біля будинку Стрілківського сільського голови пролунав вибух. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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