Рівненщина отримала гумдопомогу з Польщі

Польща надала Рівненській області гуманітарну допомогу для боротьби з епідемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

"На Рівненщину із Польщі надійшов медичний вантаж, який нараховує 900 захисних лицьових щитків, 1 200 пар рукавичок, 950 літрів різних рідин для дезінфекції поверхонь та рук, а також 250 літрів спиртового дезінфікуючого розчину", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що медичні засоби захисту придбані польськими концернами PKO BP, PKN Orlen, PZU, PGNIG, а також Міністерством здоров’я Польщі для українських лікарень.

Допомогу розподілять між медичними закладами області, які визначені як госпітальні бази для лікування пацієнтів з коронавірусом першої та другої хвилі.

Як повідомили кореспондента Укрінформу в обласному лабораторному центрі, за попередню добу на Рівненщині виявлено 83 нових випадків COVID-19. Загалом за час пандемії зафіксовано 4476 випадків захворювання. З них 319 дітей (7,1%) та 539 (12%) медичних працівників. В області від COVID-19 померли 79 пацієнтів. Одужали — 2501.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.